Başkan Başdeğirmen'den çocuk hastalara sürpriz ziyaret

Isparta Belediyesi, üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çocuk bölümünde yatan hastalara yönelik program düzenledi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığı programda çocuklar odalarında tek tek ziyaret edilerek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunuldu ve çeşitli hediyeler verildi.



Üniversite ve hastane yöneticilerinin de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e eşlik ettiği programda çocuklar için eğlence düzenlendi.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında çocuk bölümünde yatan çocukları tek tek ziyaret etti. Çizgi film kahramanları kostümlerini giyen öğrencilerle birlikte serviste kalan çocukları ziyaret eden Başkan Başdeğirmen ve beraberindekiler, çocuklara kitap ve boyama setinin de aralarında bulunduğu hediyeler verdi. Çocuklara gitar dinletisinde bulunuldu.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm çocuk hastaları kaldıkları odalarında tek tek ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, onlarla sohbet etti. Başkan Başdeğirmen, "Bugün çocuklarımızı ziyaret etmek istedik. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Üniversiteli arkadaşlarımız bir proje hazırlamışlar, bizlerde kendileri ile birlikte olduk, projelerine katkı sağladık. Böyle bir projeyi hazırlamalarından dolayı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.



Üniversite öğrencisi Asude Demirci, kendilerine verilmiş olan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hastanede böyle bir etkinlik düzenlemeyi istediklerini söyledi. Demirci, "Çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatmak ve onları hastane havasından birazda olsa uzaklaştırmak istedik. Belediyemizle birlikte onlar için güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Belediyeye gittiğimizde bizlere tüm kapıları açıp çok iyi karşıladılar. Şükrü Başdeğirmen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri de yalnız bırakmadı, çocuklara çok güzel hediyeler getirdi" şeklinde konuştu. - ISPARTA