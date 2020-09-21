Başkan Başdeğirmen, "Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen, "Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yıl 3. ligde mücadele edecek Isparta 32 Spor'a takım otobüsü hediye etti.

Başkan Başdeğirmen,

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yıl 3. ligde mücadele edecek Isparta 32 Spor'a takım otobüsü hediye etti. Direksiyona geçen Başkan Başdeğirmen, takımın anahtarını kulüp yetkililerine verdi. Seçim döneminde Ispartaspor'a verdiği sözleri yerine getiren Başkan Başdeğirmen, takıma otobüsü Karşıyaka maçı öncesinde Atatürk Stadyumu önünde teslim etti. Çocukluğunun da Ispartaspor maçlarını izlemekle geçtiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, pembe-yeşilli takıma 3. ligde başarı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen seçim döneminde verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor. Bu sözlerden birisi de Isparta 32 Spor'a takım otobüsü kazandırılması yönündeydi. Üzerinde Isparta'nın simgesi gül, yükselen değer lavanta ve Davraz Kayak Merkezi ile şehrin tarihi ve turizm değerlerinin yer aldığı giydirme yapılan takım otobüsünün anahtarları maç öncesinde yapılan dualarla Kulüp Başkanı Atakan Yazgan'a teslim edildi.

Maç öncesinde şehirde dolaşan takım otobüsü maç saatine yakın Atatürk Stadyumunun önüne getirildi. Burada direksiyona geçen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otobüsün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Otobüsün teslim törenine AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, en büyük mutluluklarından birisinin Ispartaspor'unBAL'dan 3.Lige çıkarak mücadele etmesi olduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Yıllarca bunun hevesiyle mücadele verdik, bu yıl nasip oldu" dedi.

Bu sezon uzak illerde deplasman maçlarına gidileceğini aktaran Başkan Başdeğirmen, sezona Karşıyaka maçı ile başladıklarını ve herkesin yakından tanıdığı bir ekip olduğunu dile getirdi. Ispartaspor'a 3.Ligde başarılar dileyen ve hedeflerinin 2. ve ardından da birinci lige kadar yükselmek olduğunu belirten Başdeğirmen, "Bizlerde takımımızın profesyonel lige yükselmesi için çok mücadele verdik. Siyasilerimiz, yöneticilerimiz, Ispartalılarımız, taraftarlarımız bu konuda önemli katkılar sağladı. Emeği geçen, bugüne kadar görev yapmış kulüp başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Atakan Yazgan'ın geçen yıl BAL'da takımı aldığını ve 3.Ligde de Ispartaspor'u yöneteceğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Oluşturulacak yeni yönetime de başarılar diliyorum" görüşlerinde bulundu.

Göreve geldiğinde hiç kimsenin takım otobüsü isteğinde bulunmadığını hatırlatan Başdeğirmen, "Isparta Belediyemiz bugüne kadar tüm dönemlerde otobüs desteğini vermiştir. Deplasmanlara Isparta Belediyesi otobüsleriyle gidilmişti. Artık Ispartaspor'un kendisine ait bir otobüsün olması gerektiğini ve şehrimizi dışarıda bizi temsil edecek bir otobüsü kazandırdık. Bu sezon uzun mesafeye gidilecek deplasman maçları var. Otobüs için 3.Lige çıkarsak diye bir sözümüz de olmadı. BAL'da olsak da bu otobüsü alarak kulübümüze verecektik. Isparta'mıza yakışan böyle güzel bir otobüsle deplasmanlara gitmekti" dedi.

Otobüsün üzerine Isparta'nın değerlerini ortaya çıkaran bir kaplama yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Deplasmanlara gidildiğinde otobüsün üzerindeki değerlerle şehrimizi tanıtmaya çalışacağız. Isparta'mızın bilinirliğini artırmak için bu çalışmaları yapmak zorundayız. İnşallah bu otobüsle yapılan tüm sporlardan başarıyla döneriz" diye konuştu.

53 yıl önce kurulmuş Ispartaspor'un daha üst seviyelerde profesyonelliğini arttırarak yoluna devam etmesi için çalışacaklarını kaydeden Başdeğirmen, "Hepimiz bu işin bilincindeyiz. Bugüne kadar Ispartaspor'a destek veren yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Otobüsümüzün kazasız, zararsız ziyansız sporcularımıza hizmet etmesini diliyorum" şeklinde konuşarak otobüsün anahtarını Kulüp Başkanı Atakan Yazgan'a teslim etti.

Otobüs teslim töreninin çok büyük bir coşku içerisinde olmasını istediklerini ancak pandemiden dolayı kısıtlı bir şekilde teslimin gerçekleştirildiğini aktaran Başdeğirmen, "Otobüsümüzü stadın içerisinde tüm taraftarlarımızla birlikte teslim etmek isterdik ancak olmadı. Bizlerde şu anda vermiş olduğumuz sözün gururunu yaşıyoruz. Ne söz verdiysek, sözlerimiz bir bir yerine geliyor, o da bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Belediye Meclisi üyelerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Meclisimiz bu konuda hiç fire vermeden bizlere destek verdiler. Hepimiz için hayırlı olsun" görüşlerinde bulundu - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Karşıyaka, Isparta, Otobüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 15:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Başdeğirmen, 'Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz' - Son Dakika Spor

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