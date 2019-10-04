Son Dakika Haberleri: Başkan Başol din görevlileri haftasını kutladı
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Başkan Başol din görevlileri haftasını kutladı

18 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Başkan Başol din görevlileri haftasını kutladı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Ormanlı Belediyesi tarafından Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kahvaltı etkinliği düzenlendi.


Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol tarafından Din Görevlileri Haftası nedeniyle Ormanlı Belediyesi Düğün Salonu'nda bölgede bulunan din görevlilerine kahvaltı verdi. Düzenlenen kahvaltıya İmamlar, müezzinler ve din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan kahvaltı, duaların okunması ve kahvaltının yapılması ile son buldu.


Din görevlilerine değer verdiklerini ifade eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, kahvaltıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Başol konuşmasında, " Ormanlımız her geçen gün güzelleşiyor ve gelişiyor. Bizler 7'den 70'e herkesle ilgilenmeye ve sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gün de Din Görevlileri Haftası nedeni ile görevini en güzel şekilde icra eden, dinimizi özellikle çocuklarımıza anlatan ve sevdiren, imamlarımız ve müezzinlerimiz ile beraberiz. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu tarz etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - ZONGULDAK

İsmail Bayram, Zonguldak, Ormanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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