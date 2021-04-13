Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor - Son Dakika

Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor

13.04.2021 14:31
Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor, System.String[]

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sürdürdüğü mahalle ziyaretleri ile problemleri yerinde görüp yerinde çözüm üretiyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sürdürdüğü mahalle ziyaretleri ile problemleri yerinde görüp yerinde çözüm üretiyor.

Ortak akıl ve istişareyi ilke edinen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Covid-19 tedbirlerini göz önünde bulundurup çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. "Bu şehri birlikte yöneteceğiz." düsturuyla hemşerileriyle sık sık bir araya gelen Başkan Bilgin "Bizim Makamımız Mahallelerimiz" sloganıyla Bahtiyarbostan Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve esnafları gezerek istek ve talepleri dinledi.

Mahalle gezisinde Başkan Bilgin'e; Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Fen İşleri Müdürü Kenan Karataş, Sibeski Müdürü Faruk Karabal, Bahtiyarbostan Mahalle Muhtarı Hamdi Demirhan, Küçükminare Mahalle Muhtarı Yusuf Akay'da eşlik etti.

Mahallede yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Bilgin mahalle sakinleri ve esnafları da tek tek gezerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bahtiyarbostan Mahalle Muhtarı Hamdi Demirhan; "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e katılımcı belediyecilik anlayışından dolayı mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı yerinde tespit ederek çözüm üretilmesi konusunda mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkanımız bu programların ilkini bizim mahallemizde başlattı. Gerçekten eski bir mahalle esnaf yoğunluğu ve imar durumu açısından dar alanda kalmış genişleyememiş sokak ve caddeleriyle sorun teşkil eden bir bölge. Başkanımızın bizzat kendisinin gelerek görmesi, esnaflarımızı ve mahalle sakinlerimizi dinlemesi bizler için çok önemli kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Küçükminare Mahalle Muhtarı Yusuf Akay ise "Mahallemizde bulunan eksiklikleri başkanımıza iletiyorduk ama yerinde görmesi bizlerle birlikte fizibilite de bulunmasını çok önemsiyoruz. Bahtiyarbostan mahallesiyle birlikte kullandığımız cadde ve sokaklarımızın genişletilmesi bizler için önemli. Burada yaşanan yoğunluk hem esnafımızı hem de mahalle sakinlerimizi huzursuz ediyor. Ortak akıl ve istişareye önem veren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere Başkan Yardımcımız Levent Olgun'a ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bizim makamımız milletin gönlüdür"

"Bizim en önemli makamımız milletimizin gönlüdür." diyen Başkan Bilgin "bugün mahalle muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, başkan yardımcımız ve birim müdürlerimizle birlikte şehrimizin merkezinde bulunan Bahtiyarbostan Mahallesi ve Küçükminare Mahallesini kesiştiği cadde de her iki mahallemiz içinde incelemelerde bulunduk. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu bölge esnaf yoğunluğunun olduğu bir bölge. İnşallah yapacağımız çalışmalarla birlikte hem bu mahallenin sorunlarını çözeceğiz hem de merkezde olduğu için şehrin sıkıntı olan alanlarının sıkıntılarını gidereceğiz. Saha da incelemelerde bulunmak bu noktada çok önemli hem kendimiz görüyoruz hem esnafımızı hem mahalle sakinlerimizi dinliyoruz ortak bir payda da buluşarak hemşerilerimizi mutlu edecek bir çalışmayı ortaya koymayı amaçlıyoruz." dedi. - SİVAS

Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor
Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor
Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor
Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor
Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor

Levent Olgun, Hilmi Bilgin, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bilgin problemleri yerinde çözüyor - Son Dakika


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