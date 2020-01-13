Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı - Son Dakika

Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı

6 saat önce

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurladı.

Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı, System.String[]

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşları uğurladı.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, umre ziyareti için kutsal topraklara giden Darıcalı vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programına katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık, büyük mutluluk yaşayan vatandaşlara, "Hayırlı yolculuklar" dileklerinde bulundu. Darıcalı vatandaşların mutluluğuna ortak olan Başkan Bıyık, "Allah sizlere bu yolculuğu nasip etti. İnşallah, gidemeyenlere de nasip eder. Hepinizin yolu açık olsun. Orada hem ülkemiz hem de ilçemiz için dua etmenizi diliyoruz. Kutsal yolculukta rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli ve hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah" dedi.


Uğurlama töreninde ailelerin heyecanına ortak olan Başkan Bıyık, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından umre yolcularıyla tek tek vedalaştı. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Darıca, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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