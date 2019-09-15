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Başkan Bıyık, vatandaşlara aşure dağıttı

17 dakika önce

Darıca Belediyesi tarafından 'Muharrem ayı' vesilesiyle Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende Başkan Muzaffer Bıyık, yüzlerce kişiye aşure ikramında bulundu.

Başkan Bıyık, vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Darıca Belediyesi tarafından 'Muharrem ayı' vesilesiyle Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende Başkan Muzaffer Bıyık, yüzlerce kişiye aşure ikramında bulundu.


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı ay olan 'Muharrem ayı' dolayısıyla Darıcalılar'a aşure ikramında bulundu. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi önünde gerçekleşen aşure dağıtım programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Darıcalılara aşure ikramında bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik mesajları vererek, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Muharrem ayının ülkemize birlik beraberlik, kardeşlik, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm dünyada barış hüküm sürsün. Dünyada akan kanlar dursun. Allah evlerimizde bereketi arttırsın inşallah. Aşure dağıtım programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Adnan Menderes, Muzaffer Bıyık, AK Parti, Darıca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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