Başkan Böcek'ten Timur dedeye doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Böcek'ten Timur dedeye doğum günü sürprizi - Son Dakika

Başkan Böcek'ten Timur dedeye doğum günü sürprizi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisinden mesajla 76'ncı doğum günü için pasta isteyen Asmalı Konak Huzur Evi sakini Hami Timur İncemen'e duyarsız kalmadı.

Başkan Böcek'ten Timur dedeye doğum günü sürprizi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisinden mesajla 76'ncı doğum günü için pasta isteyen Asmalı Konak Huzur Evi sakini Hami Timur İncemen'e duyarsız kalmadı. Başkan Böcek, İncemen'e doğum günü pastası göndererek, doğum gününü kutladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisine sosyal medya hesabından ulaşan 76 yaşındaki Hami Timur İncemen'in isteğine duyarsız kalmadı. Hami dede Başkan Muhittin Böcek'e sosyal medya üzerinden, "Sayın Başkanım Allah yolunu açık etsin, uzun ömür versin. 19 Nisan doğum günüm. Yalnızım kimsem yok. 76'ncı yaş günüm. Maddi ve manevi imkansızlıklarım olduğundan kutlama yapamıyorum. Adım H. Timur İncemen Konyaaltı Asmalı Konak Huzur Evi'nde kalıyorum. Küçük bir yaş günü pastası gönderirseniz sevinirim. Teşekkürler" mesajı gönderdi.


Mesajı okuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin'e talimat verdi. Ulutekin aracılığı ile Hadi Timur İnceen'e doğum günü pastası gönderen Başkan Böcek, doğum gününü kutlayarak, mutluluğuna ortak oldu.


Sosyal mesafe kurallarına ve salgın tedbirlerine uygun olarak Hadi Timur İncemen'i huzur evinde ziyaret eden ve pastasını takdim eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, "Başkanımız Muhittin Böcek'in selamları var. Size nice sağlıklı uzun yıllar diledi. 'Bugünler geçecek, biraz sabır etsin. Antalya'nın tadını birlikte çıkaracağız. Güzel günler yakın' dedi. Allah size sağlıklı güzel ömürler versin. Başkanımız adına tüm huzur evinde kalan herkese başkanımızın selamlarını iletiyorum" dedi.


Timur amca, doğum günü pastası için mutlu olduğunu ifade ederek, isteğini yerine getiren Başkan Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:37 Kaynak: İHA

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