Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti
27 dakika önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, canlı hayvan borsasında kurulan kurban pazarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut
İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, canlı hayvan borsasında kurulan kurban pazarını ziyaret etti.
Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, hayvan üreticileri ile beraber bir sürü hasbihal etti. Hayvan üreticilerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, üreticilere hayırlı bayramlar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR
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