Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti

27 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, canlı hayvan borsasında kurulan kurban pazarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, canlı hayvan borsasında kurulan kurban pazarını ziyaret etti.

Başkan Bozkurt'a ziyaretleri esnasında, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu eşlik etti. Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, hayvan üreticileri ile beraber bir sürü hasbihal etti. Hayvan üreticilerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet, üreticilere hayırlı bayramlar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR
Recep Bozkurt, AK Parti, Şuhut, Afyon, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Mesele AK Parti'nin derin vicdanına seslenmek
İrem Sak, bikinili görüntülendiğini fark edince kabine saklandı İYİ Parti'de bir "Bahçeli" istifası daha: Evime dönüyorum Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 19:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt kurban pazarını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]