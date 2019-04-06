Son Dakika Haberleri: Başkan Bozkurt Mazbatasını Aldı

Başkan Bozkurt Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Recep Bozkurt mazbatasını aldı.

Başkan Bozkurt Mazbatasını Aldı, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Recep Bozkurt mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen mazbata töreninde AK Parti Ilçe Başkanı Ali Diren, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları yer aldı. Tören sonrasında Recep Bozkurt, Şuhut'a hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Tüm gayretimizle gönülden çalışacağız"

Yüzde 45.23'lük oy oranıyla Şuhut Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yusuf Ziya Altinöz'ün elinden alan Recep Bozkurt, "31 Mart yerel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fitne, dedikodu ve karalama siyasetine prim vermeyen halkımız, hizmet belediyeciliğine, proje belediyeciliğine oy verdi. Daha yapacak çok işimiz var, yeni dönemde yapacağımız güçlü çalışmalar, bizleri bekliyor. Halkımız, 31 Mart'ta projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize 'durma yok yola devam' dediğini bir kez daha tescilledi" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:22 Kaynak: İHA

Afyon, Recep Bozkurt, Şuhut, Politika
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