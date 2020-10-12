Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, pazar yerini denetledi - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un pazar yerinde denetimlerde bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bozkurt'un pazara gelen vatandaşlarla sohbet ettiği ve pazarcı esnafının sorunlarını dinlediği belirtildi.

Açıklamada, Bozkurt'un, şu ifadelerine yer verildi:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gittiği pazar yerlerinde tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Zabıta ekiplerimiz aracılığıyla, alınan önlemlerin denetimini düzenli aralıklarla sürdürüyoruz. Her yeni karar sonrası gerek pazar esnafımızı gerekse vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Halkımızdan beklentimiz, alınan tedbirlere uymalarıdır. Ancak bu şekilde, içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci atlatıp, sağlıklı yarınlara kavuşabiliriz."