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Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Çayırovalı muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükakın, Çayırovalı muhtarlarla buluştu

7 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükakın, Çayırovalı muhtarlarla buluştu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.


Çayırova ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hizmetler konusunda öneri ve taleplerin dile getirildiği toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık'ın yanı sıra Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da katıldı. Toplantıda muhtarları tek tek dinleyen Başkan Büyükakın, "Çayırova ilçemize yapacağımız her hizmet için muhtarlarımızın önerilerini dikkat aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.


Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın olduğunu bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükakın, alt yapıdan üstyapıya, ulaşımdan çevreye her alanda planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarının sürdürdüklerini de dile getirdi. Kocaeli'nin tüm ilçeleriyle yakından ilgilenen ve halkın mutluluğu için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükakın, "Muhtarlarımızla olan irtibatımıza ve çalışma birlikteliğimize çok önem veriyoruz. Bugün bu bölgemizdeki muhtarlarımızla ilçedeki yapılması gerekenler üzerine görüş alışverişi yaptık" diyerek açıklamasını tamamladı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Çayırova, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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