Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu

6 saat önce

Kocaeli'nin 12 ilçesinde görev yapan 472 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son olarak Kandıra ilçesinde muhtarlarla istişarede bulundu.

Başkan Büyükakın, Kandıra'nın muhtarıyla buluştu, System.String[]

Kocaeli'nin 12 ilçesinde görev yapan 472 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son olarak Kandıra ilçesinde muhtarlarla istişarede bulundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin 12 ilçesinde görev yapan 472 mahalle muhtarıyla buluştu. Önceki gün Kandıra ilçesinin muhtarlarıyla da buluşan Başkan Büyükakın'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez'in yanı sıra Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk'te eşlik etti.


Mahallerdeki sorunların tespiti, hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve sosyal yardımların doğru şekilde dağıtılması konusunda muhtarlarla istişarelere devem eden Başkan Büyükakın, "Tam Kadro Muhtarlarımızın hizmetindeyiz. Bugün burada yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğümüz muhtarlarımızın mahallelerinde ki eksik ve talepleri dinledik. Muhtarlarımızla birlikte vatandaşımızın derdine çare oluyoruz. Öncelikleri çok iyi belirleyerek mahallelerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" dedi.


Alt yapıdan üst yapıya, ulaşımdan gençlik projelerine, tarımdan hayvancılık hizmetlerine kadar Kandıra ilçesinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları yerine getirdiklerini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tıbbi ve aromatik bitkiler üretim projesi hakkında muhtarlara bilgi de verdi. Köylerdeki geliri ve çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi desteklemek için yola çıktıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Alım garantisi olacak projemizle çiftçilerimiz önemli bir üretimin parçası olacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Abdullah Köktürk, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kandıra, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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