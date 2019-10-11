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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkarcı çalışmalarını anlattı

Başkan Büyükkarcı çalışmalarını anlattı

1 saat önce

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, ilçede yapılan ve projeleri devam eden çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Büyükkarcı çalışmalarını anlattı, System.String[]

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, ilçede yapılan ve projeleri devam eden çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.


Başkan Büyükkarcı, Hakim Ali İmran Altın Parkı'ndaki toplantıda, Belediye başkanlığı görevinin üçüncü dönemine yakışır nitelikte büyük projelerle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Hizmet dolu iki dönemi geride bıraktığını ifade eden Büyükkarcı, şunları kaydetti:


"Belediye başkanlığı görevine başladığım 2009 yılından itibaren iki dönemde ilçemizin su, kanalizasyon ve altyapı gibi eksikliklerini giderdik. Ardından merkez ve bahçe yollarında yol asfaltlama, kaldırım, kilitli taş ve refüj çalışmaları yaptık. Aynı zamanda yeni mezarlık, mescit yapımı, ana caddelerde sinyalizasyon ve belediye araç parkının yenilenmesi üzerine yoğunlaşarak çalışmalarımızı tamamladık. Metruk binaların yıkımı, vatandaşlarımızın katılımıyla kültürel geziler, aktif spor alanları oluşturmanın yanı sıra her yıl düzenli olarak binlerce kişinin katıldığı Hıdırellez Şenliğini gerçekleştirdik. Kısacası yoğun tempo çalıştığımız iki dönemi bu ve benzeri hizmetlerle tamamladık."

Turgay Yüksel, Ali İmran, Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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