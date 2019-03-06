Başkan Büyükkılıç: "Düvenönü Bölge Esnafı Bir Marka Oluşturdu"

Düvenönü bölge esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Düvenönü isminin artık Kayseri için alışveriş merkezinin bir adresi ve markası olduğu söyledi.

Düvenönü bölge esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Düvenönü isminin artık Kayseri için alışveriş merkezinin bir adresi ve markası olduğu söyledi.



İlçenin ayrı bölgelerindeki esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Esnaf dostu bir belediye olarak hizmet verdiğimiz tüketiciler için önemli çalışmalar yerine getirmekteyiz. Yaptığımız esnaf siteleri esnafa ve tüketiciye verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Esnafa yapılan her yatırım şehrimizin kazancını artırmaktadır. Aslında yapılan, yol, kaldırım, meydan düzenlemesi, ışıklı kavşaklar dahi esnafa gelir olarak yansımaktadır. Çünkü pürüzsüz ve güvenli ulaşım ticaret akışını hızlandırmaktadır. İmarlı yapılaşma ticareti artırmaktadır. Meslek Edindirme kursları Esnafın ticareti artırmaktadır" dedi.



Düvenönü bölgesi esnafını tek tek ziyaret eden ve esnaflar ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bölge şehri Kayseri'nin hafta sonu komşu illerden alış verişe geldiklerini sonuç itibari ile esnafın daha çok satış ve yaparak kazanç sağladığını sözlerine ekledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Düvenönü esnaf ziyaretinde esnaflara paket kahve hediye etti, bol bol selfi ve hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ

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