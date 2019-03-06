Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükkılıç'ın Regaib Kandili Mesajı

Başkan Büyükkılıç'ın Regaib Kandili Mesajı

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın Regaib Kandili Mesajı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Bütün İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayarak başta Kayserililer olmak üzere tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Böylesi önemli günlerde bize has toplumsal duyguların artığına dikkat çeken Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında şunları kaydetti;

"Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, vatan toprağını korurken şüheda mertebesine ulaşan kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet mensuplarımıza, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

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