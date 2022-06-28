Başkan Büyükkılıç, Kertmeler kavşağını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Kertmeler kavşağında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Caddesi ile Hulusi Akar Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Kertmeler kavşağındaki çalışmaları yerinde gördü.

Başkan Büyükkılıç, kavşak düzenlemesinin tamamlandığını ve trafiğe açıldığını belirtti.

Kayseri'nin kent merkezindeki ulaşımını rahatlatmak, daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehit Furkan Doğan Yurdu ile 15 Temmuz Caddesi Talas güzergahındaki, Hulusi Akar Bulvarı ve aynı zamanda raylı sistemin kesiştiği bölgedeki kavşak düzenlememiz tamamlandı, trafiğe açıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrası bu bölgede çok önemli bir hizmete imza atıldı. Ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı, kurallara uydukları zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacakları bir kavşakla şehrimizi buluşturduğumuzu paylaşmak istiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."