Başkan Memduh Büyükkılıç'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'na, Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldığı bayram namazı ile başlayan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrasında pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, bugünün kazanımlarını koruyup gelecekte daha coşkulu bayramlara ulaşmaya gayret edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Pandemi sürecinden kaynaklı iki senedir, iki bayramdır buruk bir bayram yaşıyoruz. İster istemez bugünün şartlarına uygun olarak hareket etmek, bugünün kazanımlarını koruyarak geleceğe daha coşkulu bayramlara hazırlık yapmak adına kurallara uymak hepimizin görevi olmalıdır. Çok şükür ülkemizde ve şehrimizde rakamlar aşağıya doğru çekiliyor. Bunlar bizi ümitlendiriyor ve sevindiriyor. Bundan sonra daha dikkatli davranmamız gerektiğini de ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Mescid- Aksa'da yaşanan saldırılar nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, Müslümanlara birlik çağrısı yaptı.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaşanan olay da ayrıca tüm ümmeti Muhammed adına bir burukluk oluşturdu. Diri olmamız, hakikaten iri olmamız lazım, birbirimize sahip olmamız lazım. İslam alemi olarak uyanık ve dayanışma içerisinde olmamız lazım. Elbette Yahudi sütün hükmünü işler önemli olan bizim ne yaptığımızdır. Bizim ne yapmamız gerektiğidir. İnşallah ümmetin feraseti ve dayanışması ile bu süreçlerin de ben aşılacağına inanıyorum. Dua ediyoruz. Bu arada şehitlerimizin yakınlarına sabırlar dileyerek şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürlü daha nice bayramlara hepimizi huzur içerisinde eriştirsin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Birbirimizin, şehrimizin, ülkemizin kıymetini bilelim. Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkma şuurunu her zaman zikredelim, oluşturalım. Gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayacak anlayış içerisinde olalım diyoruz."

Başkan Büyükkılıç, şehit Asteğmen Tarık Baysal ve şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik'in baba ocağına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti il teşkilat üyeleri ile birlikte ziyarette bulunarak onların bayramlarını da tebrik etti.