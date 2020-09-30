11 bin tablet İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dağıtılacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde temin edilecek tabletlerin dağıtımının İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı merkez ilçe belediyelerinin desteklediği 10 bin tableti ihtiyaç sahibi öğrenciler için almayı kararlaştırdıklarını hatırlattı.

Kayseri Şeker Fabrikası'nın da 1000 tablet desteği vermesiyle sayının 11 bine ulaştığını aktaran Büyükkılıç, konunun kamuoyunda duyulmasının ardından dağıtımın İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla yapılacağının belirtilmesine karşın belediyelere yoğun başvuru yapıldığını belirtti.

Uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi yavrularımızın yanında yer alıyoruz. Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de eğitim konusunda çok titiz davranıyor. İhtiyaç sahibi yavrularımızı en doğru belirleyecek yer İl Milli Eğitim Müdürlüğü'dür. Tablet desteğinin amacına ulaşması açısından dağıtım işini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün yapacağının bilinmesi önem taşımaktadır. En büyük gücümüzün yavrularımız olduğunu biliyoruz. Tüm öğrencilerimizi gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum."