Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı

04.05.2021 15:17
Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından 2021 yılı yatırım ve koordinasyon sunumu yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından 2021 yılı yatırım ve koordinasyon sunumu yapıldı. Başkan Büyükkılıç, içme suyu arızası başvurusu yapan vatandaşları sürpriz bir şekilde telefonla arayarak memnuniyetlerini sorarken bir vatandaş telefon şakası olduğunu düşününce, Başkan Büyükkılıç vatandaşı görüntülü aradı.

Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile birlikte KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve üst yöneticilerinin tamamının katılımıyla 2021 Yılı Yatırım ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Kent merkezi ve ilçelerde kesintisiz hizmet sunabilmek için tüm ekip ve ekipmanlarla çalışmalarını aralıksız sürdüren KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, merkez ve ilçelere yönelik yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili Başkan Büyükkılıç'a sunum yaptı. Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda tüm ilçelerin yanı sıra Talas raylı sistem hattı yağmursuyu kısmi şebeke projesi, Bölge Hastanesi raylı sistem hattı içme suyu deplase inşaatı gibi önemli çalışmalar ve arıtma tesislerinin son durumu da masaya yatırıldı.

Başkan Büyükkılıç, KASKİ ile ilgili çalışmaların dijital ortamda kayıt altına alındığı sistemin anlatıldığı sırada, vatandaşları sürpriz bir şekilde telefonla arayarak, memnuniyetlerini sordu. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak, ekranda tesadüfen seçtiği Gevher Nesibe Mahallesi'nde boru patlağı ile ilgili içme suyu arızası başvurusu yapan Fatih Akın isimli vatandaş ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Başkan Büyükkılıç son durumu sorarken, Akın da KASKİ ekiplerinin geldiğini, arızayı tespit ettiklerini söyledi. Büyükkılıç da arızanın en kısa sürede yapılacağını ifade etti.

Büyükkılıç, İncesu Saraycık'ta boru patlaması sonucu oluşan arıza ile ilgili başvuruda bulunan Hacı Bekir Karasu isimli vatandaşı da aradı. Karasu'nun telefon şakası olduğunu düşünmesi üzerine Başkan Büyükkılıç görüntülü aramayı teklif etti.

Yapılan görüntülü görüşmede Başkan Büyükkılıç, Karasu'nun Ramazan ayını kutlayarak, su arızasının yapılıp yapılmadığını sordu. Başkan Büyükkılıç'ı karşısında gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen Karasu, "Başkanım buyurun, Allah razı olsun. Arızayı bildirdikten sonra 1 saat sürmeden geldiler, arızayı çözdüler" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

Büyükkılıç, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "KASKİ'mizin yatırımlarını, yapılan yatırımların hangi aşamada olduğunu koordinasyonu sağlama bağlamında da dayanışma sergileyip hem verimliliği artırıp, hem de israfa fırsat vermeme anlayışı içerisinde açısından önemli bir çalışma yapmış olduk. KASKİ'mizin yatırımlarını gözden geçirmiş olduk" dedi.

Gerek merkezde, gerekse taşrada yapılan çalışmaların tamamının bir planlama, programlama ve bütçeleme doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar ile vatandaşlarımıza hem hizmet kalitesini, hem de hizmetin zamanında kendileriyle buluşmasını sağlayacağız. Gayretli çalışmalardan dolayı böyle bir algı ve böyle bir realite ortaya çıkmış oldu. KASKİ'mizin çok değerli genel müdürüne ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize bu Ramazan gününde, Kadir Gecesi'nin üzerimize düştüğü bugünlerde onlara layık oluruz. Şimdiden Kadir Geceleri'ni tebrik ediyorum. İnşallah huzur ve sağlıklı bir şekilde bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Daha nice bayramlara diye de şimdiden paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar." - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı
Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı
Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı
Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı
Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı
Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç telefon şakası olduğunu düşünen vatandaşı görüntülü aradı - Son Dakika


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