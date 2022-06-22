Başkan Büyükkılıç'a, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni raylı sistem çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, Kayseri'deki tramvay hattını 48 kilometreye çıkartma yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Furkan Doğan, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Talas raylı sistem hattını inceledi - Son Dakika

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