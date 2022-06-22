Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Talas raylı sistem hattını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana- Furkan Doğan arası tramvay hattında yapımı süren raylı sistem çalışmalarını inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni raylı sistem çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, Kayseri'deki tramvay hattını 48 kilometreye çıkartma yönündeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Ulaşımdaki konforu artırmak amacıyla gece gündüz gayret gösterdiklerini aktaran Büyükkılıç, "Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kaza bela vermesin. Gerçekten deneyimli, birikimli, güçlü ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç'a, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.
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