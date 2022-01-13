KAYSO'da "Enerji Verimliliği Programı" - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Programı" düzenledi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, videokonferans yöntemiyle düzenlenen programın açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, enerji konusunun ülkelerin stratejik gündemlerinin en öncelikli konularının başında geldiğini, enerji verimliliğini sürdürülebilir kalkınma açısından önemsediklerini belirtti.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de enerji verimliliği konusunda yasal düzenlemeler yapılarak önemli adımlar atılmaya başlandığını aktaran Büyüksimitci, "Büyümek ve kalkınmak isteyen Türkiye, her geçen gün daha fazla enerjiye gereksinim duymaktadır. Enerji verimliliği, uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş, pahalı ve sınırlı birer kaynak olan benzin ve doğal gaz ithalatına bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sisteminin oluşturulması, çevre maliyetlerinin azaltılması gibi birçok noktada Türkiye için bir zorunluluk oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğine katkı sağlamak amacıyla birçok projeye imza attıklarını belirten Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası ortaklığında, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde proje desteğiyle odada Verimlilik Koordinasyon Ofisi kurulduğunu hatırlattı.

Büyüksimitci, burada pilot uygulamayla mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmanın verimliliklerini artırmak üzere "Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı"nı hayata geçirdiklerini, önceki yıl da "Yeşil Dönüşüm Ofisi" ve "Dijital Dönüşüm Ofisi"ni kurarak sanayicilerin hizmetine sunduklarını anımsattı.