Başkan Cabbar, "2020 yılı sıcak asfalt ve parke hedefimize ulaştık" - Son Dakika

Develi Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2020 yılındaki hedefledikleri sıcak asfalt ve parke çalışmalarında sona yaklaştı.

2020 yılı içerisinde kırsal mahallelere 95 bin m2 Develi Belediyesi ve 40 bin m2 Büyükşehir Belediyesinin parke çalışması yaptığı çalışmalar kapsamında yılsonuna kadar Büyükşehir Belediyesi 20 bin m2, Develi Belediyesi ise 15 bin m2'lik çalışma daha planlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Develi merkezinde 6.500 ton sıcak asfalt serimi yaparken Develi Belediyesi ekipleri ise 6.500 m2 yaya yolu kapsamında parke çalışması yaptı.

Çalışmaların hedefledikleri doğrultuda tamamlanacağını ve kış mevsiminden önce eksiklikleri tamamlayacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle bu yaz sezonunu fırsata çevirerek merkez ve kırsal mahallelerimizi sıcak asfalt ve parke çalışmalarımızla güzelleştirdik. Hedeflerimize ulaştığımız yol çalışmalarımızda ekip ve ekipman desteğiyle bizlere destek olan Büyükşehir Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a şahsım ve tüm Develililer adına teşekkür ediyorum. Develimizi daha da güzelleştirmek adına projelerimizi ve hizmetlerimizi el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ