Başkan Cabbar: "Uğur'umuz Sıcak Yuvasına Kavuştu"
23 dakika önce
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Müdürlüğü tarafından kalacak yere ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşa sahip çıktı.
Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
, Zabıta Müdürlüğü
tarafından kalacak yere ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşa sahip çıktı.
Kasaplar sitesinde boş olan bir odanın bakım vetadilatını yaptırarak barınılacak uygun bir yer haline getirten Başkan Cabbar, "Develi Belediyesi
olarak bu dükkanı kardeşimizin bu soğuk kış günlerinde rahatça barınacağı bir yer haline getirdik. Boynumuzun bocu olan böylesi hizmetleri yapmayı nasip eden Rabbime bir kez daha hamd ediyor, böylesi acil ihtiyaç durumlarında bütün hemşerilerimizin duyarlı davranarak belediyemize bildirmelerini önemle istirham ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı
Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu