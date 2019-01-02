Son Dakika Haberleri: Başkan Cabbar: "Uğur'umuz Sıcak Yuvasına Kavuştu"

Başkan Cabbar: "Uğur'umuz Sıcak Yuvasına Kavuştu"

23 dakika önce

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Müdürlüğü tarafından kalacak yere ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşa sahip çıktı.

Başkan Cabbar:
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Müdürlüğü tarafından kalacak yere ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşa sahip çıktı.

Kasaplar sitesinde boş olan bir odanın bakım vetadilatını yaptırarak barınılacak uygun bir yer haline getirten Başkan Cabbar, "Develi Belediyesi olarak bu dükkanı kardeşimizin bu soğuk kış günlerinde rahatça barınacağı bir yer haline getirdik. Boynumuzun bocu olan böylesi hizmetleri yapmayı nasip eden Rabbime bir kez daha hamd ediyor, böylesi acil ihtiyaç durumlarında bütün hemşerilerimizin duyarlı davranarak belediyemize bildirmelerini önemle istirham ediyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

Develi Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mehmet Cabbar, Develi, Güncel
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