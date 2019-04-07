Son Dakika Haberleri: Başkan Çağırıcı, Mazbatasını Almasıyla Ustalık Dönemi'ne Başladı

Başkan Çağırıcı, Mazbatasını Almasıyla Ustalık Dönemi'ne Başladı

1 saat önce

31 Mart Yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57.89 oy oranıyla 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Lokman Çağırıcı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz'ın elinden alarak göreve başladı.

Başkan Çağırıcı, Mazbatasını Almasıyla Ustalık Dönemi'ne Başladı, System.String[]
31 Mart Yerel seçimlerinde aldığı yüzde 57.89 oy oranıyla 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Lokman Çağırıcı, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlhami Yılmaz'ın elinden alarak göreve başladı.

Cumhur İttifakı tarafından Bağcılar Belediye Başkanı adayı gösterilen Lokman Çağırıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 229 bin 593 oy alarak, yüzde 57.89 oy oranıyla 3'üncü kez Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Bağcılar'da yeni dönemin başlangıcı için Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde mazbata teslim töreni düzenlendi. Programda Çağrıcı'yı beraber görev yaptığı arkadaşları, eski ve yeni meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer yalnız bırakmadı.

 "AYRIM YAPMADAN TOPLUMUN HER KESİMİNE HİZMETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Bağcılar halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı şunları söyledi:

"42 yıldır yaşadığım, 32 yıldır siyaset yaptığım ve belediyecilikte 20 yılı doldurduğum Bağcılar'da 25. Yıla Bismillah diyoruz. Bana bu şerefi bahşeden Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Öncelikle Bağcılar halkına şükranlarımı sunuyorum. Partilerimiz zihniyetlerimiz farklı olabilir. Ama biz hep 'Önce İnsan' sloganıyla hareket ettik. Bağcılar'ın sloganı bu oldu. Alevi, Sünni, Kürt ve Türk ayrımı yapmadan toplumun her kesimine hizmetimize devam ediyoruz. Vatana, millete, ezana, bayrağa ve İslam'a zarar vermedikçe herkes başımızın üstündedir. Bağcılar az konuşur çok iş yapar. Bundan sonra da böyle olacak İnşallah. Yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak çok işlerimiz var. 1453'te kurulan Cumhur ittifakının devamı için sizlerden dua istiyorum."

Törene AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, MHP İlçe Başkanı Onur Yeliş, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatı üyeleri ve İlçe Seçim Kurulu çalışanları da katıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:11 Kaynak: DHA

İlhami Yılmaz, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak Ekrem İmamoğlu'dan Hesap Makineli Açıklama: Aramızdaki Fark 16 Bin 380 Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 21:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çağırıcı, Mazbatasını Almasıyla Ustalık Dönemi'ne Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]