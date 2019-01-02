Son Dakika Haberleri: Başkan Çalık, Yeni Yıla Hastalarla Girdi

Başkan Çalık, Yeni Yıla Hastalarla Girdi

2 saat önce

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yeni yılın ilk dakikalarına tedavi gören hastalarla girdi.

Başkan Çalık, Yeni Yıla Hastalarla Girdi, System.String[]
Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yeni yılın ilk dakikalarına tedavi gören hastalarla girdi.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yılbaşı gecesi Serik Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve sağlık personelini ziyaret etti. Tedavi gören hastalara acil şifalar dileyen Çalık, "2018 yılına veda ediyoruz. İnşallah 2019 yılı ülkemiz için hayırlı bir yıl olur. Her şeyin başı sağlık ve huzurdur. Allah sizlere acil şifalar versin. Bir an önce eski sağlığınıza kavuşursunuz. Yeni yılın gönlünüzce geçmesini diliyorum. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin keyfini yaşıyoruz. 2019 yılında da hizmetlerimiz devam edecek. İlçemizi güzel bir gelecek bekliyor. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Haluk Şimşek, Ramazan Çalık, serik, Güncel
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