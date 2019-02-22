Son Dakika Haberleri: Başkan Can'ın Cumhur İttifakı'nın 1. Yılı Mesajı

Başkan Can'ın Cumhur İttifakı'nın 1. Yılı Mesajı

5 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhur İttifakı'nın 1. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can'ın Cumhur İttifakı'nın 1. Yılı Mesajı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhur İttifakı'nın 1. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 1 yıl önce ülkemiz ve milletimizin bekası için Türk siyaset tarihinde örnek olarak gösterilecek bir karara imza attılar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında iki parti yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde 'önce millet önce memleket. Beka için milli karar. Cumhur için istikrar' denildi. 51 ilimiz ve birçok ilçede gerçekleştirilen Cumhur İttifakı milletimiz tarafından benimsendi ve takdirle karşılandı. Cumhur'dan aldığımız güçle cumhura zaferi yaşatmak dileğiyle Cumhur İttifakı'nın 1. yıldönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Yaşam
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