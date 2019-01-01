Başkan Can Yeni Yılın İlk Sabahında Esnaf ile Bir Araya Geldi
39 dakika önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yeni yılın ilk sabahında ildeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, yeni yılın ilk sabahında ildeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Orhangazi
Camisinde vatandaşlarla birlikte namazını eda eden Başkan Can, daha sonra il merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaş ve esnaf ile sohbet eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Yeni yılın ilk sabahında vatandaşlarımız ve esnafımız ile bir araya geldik. Onlara hayırlı işler diledik, yeni yıllarını tebrik ettik. Cenabı Allah 2019 yılını her yönüyle bizlerin ve ülkemizin kalkınmasına refahına ve insanlarımızın sağlık ve mutluluğuna vesile eylesin. İnşallah bir ve beraber olarak, şehrimiz ve insanımıza güzel hizmetler ederiz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ve esnaf da Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
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