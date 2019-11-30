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Başkan Çebi'den divana sakinlik uyarısı

6 saat önce

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında üyelerden Haluk Karakurt'un yaptığı konuşma sonrasında üyeler arasında gerginlik çıktı.

Başkan Çebi'den divana sakinlik uyarısı, System.String[]

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında üyelerden Haluk Karakurt'un yaptığı konuşma sonrasında üyeler arasında gerginlik çıktı. Kürsüye çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, üyelere seslenerek sakinlik çağrısında bulundu.


Beşiktaş'ın 2019 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında söz alarak kürsüye gelen Haluk Karakurt'un Divan Başkanı hakkında yaptığı açıklamalar salonda tepki gördü. Divan kurullarını konuşmasında istifaya davet eden ve Divan Başkanı hakkında iddialarda bulunan Karakurt'a konuşması sırasında salonda bulunan üyeler protesto etti. Karakurt kürsüden indikten sonra tepkilerin dinmemesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi, mikrofona gelerek, "Rica ediyorum. Biraz sakinleşelim. Bu divan başka boyuta geçiyor. Gereken cevaplar verilir. Siz taraf olmayın. Divan başkanın gücü yeter bunlara. Bir yanlışlık yapılmışsa, cevap verilecektir. Biz konuşma ve cevap verme hakkına tecavüz etmeyelim. Kendimi kötü hissetmeye başladım" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Karakurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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