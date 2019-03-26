Son Dakika Haberleri: Başkan Çelik'ten Ulaşıma Veda

Başkan Çelik'ten Ulaşıma Veda

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Büyükşehir bünyesindeki hizmet birimlerine de veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Başkan Çelik'ten Ulaşıma Veda, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Büyükşehir bünyesindeki hizmet birimlerine de veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret eden Başkan Çelik, öğle yemeğini mesai arkadaşlarıyla birlikte yedi ve helallik istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini Ulaşım A.Ş. çalışanlarıyla birlikte yedi. Dört yıllık görev süresi içinde özellikle ulaşıma önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Sizlerle birlikte birçok işe imza attık. Özellikle ulaşım konusunda gerek alt yapı gerekse toplu taşıma önceliğimiz oldu. Yaptığımız tüm hizmetleri hep birlikte başardık. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasının ardından masaları gezerek çalışanlarla sohbet etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Mustafa Çelik, Güncel
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