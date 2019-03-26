Başkan Çelik'ten Ulaşıma Veda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Büyükşehir bünyesindeki hizmet birimlerine de veda ziyaretlerinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra Büyükşehir bünyesindeki hizmet birimlerine de veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bu kapsamda Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret eden Başkan Çelik, öğle yemeğini mesai arkadaşlarıyla birlikte yedi ve helallik istedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğle yemeğini Ulaşım A.Ş. çalışanlarıyla birlikte yedi. Dört yıllık görev süresi içinde özellikle ulaşıma önem verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Sizlerle birlikte birçok işe imza attık. Özellikle ulaşım konusunda gerek alt yapı gerekse toplu taşıma önceliğimiz oldu. Yaptığımız tüm hizmetleri hep birlikte başardık. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasının ardından masaları gezerek çalışanlarla sohbet etti. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız

İşsiz Gencin, "Çocuklarım Aç" Deyip Kendisini Yakmaya Çalıştığı Anlar Kamerada

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz

BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım