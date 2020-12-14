Başkan Cemil Deveci: "Atakum'u hep beraber Türkiye'ye örnek bir kent haline getireceğiz" - Son Dakika

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi'nce yürütülen Atakum Proje Fabrikası'nın genç katılımcıları, internet ortamında gerçekleştirilen motivasyon toplantısında bir araya geldi. Çevrimiçi toplantıda konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum'u hep beraber Türkiye'ye örnek bir kent haline getireceğiz" dedi.

Atakum Belediyesi'nin geçen mart ayında Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi ortaklığında başlattığı Atakum Proje Fabrikası'nın katılımcı gençleri, korona virüsü salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sanal motivasyon toplantısında buluştu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ve Meclis üyesi Şefaattin Sağdış'ın yanı sıra yaklaşık 50 gencin katıldığı toplantıda konuşan Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi Genel Müdürü Av. Ali Ulusoy, Atakum ya da Samsun için proje üretmek isteyen herkese destek olacaklarını söyledi. Genç katılımcıların motivasyonunu artırmak için önerilerde bulunan Ulusoy, "Atakum'un katılımcı, kent sorunlarına duyarlı gençleri ile önemli projelere imza atacağız. En az 50 proje üreteceğiz ve bunlardan 35'i uluslararası fonlardan destek alacak" diye konuştu. Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner de Atakum Proje Fabrikası'nın kuruluşuna öncülük eden, motivasyon toplantısına katılım gösteren herkese teşekkür etti.

'Bu heyecan kısa sürede önemli projelere dönüşecek'

Çevirmiçi toplantının açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Geçen mart ayında ilk tohumlarını attığımız Atakum Proje Fabrikası'ndan çok umutluyum. Samsun'da pırıl pırıl gençlerimiz var. Kentlerine katkıda bulunmak için çok heyecanlılar. Bu heyecanın kısa sürede önemli projelere dönüşeceğine inanıyorum. Burada Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne de önemli bir görev düşüyor. Ülkece zor bir sürecin içindeyiz. Özellikle pandemiden sonra böyle çok sesli bir ortama; yönetişim tekniğine ayrıca kent demokrasisi, kent kültürünün herkes tarafından denetlenebilir olmasına çok yoğun bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı herkes de gördü zaten. O nedenle bu toplantıya katılan herkesi kutluyorum. Geniş bir katılımla, büyük bir coşkuyla çok güzel bir sınıf oluşturdunuz. Dilerim bu sınıfların sayısı çoğalır. Sizin bu projeleriniz, gayretiniz, çalışmanız Atakum'u etkiler, Atakumlu gençleri ayağa kaldırır. Atakum'un geleceğini birlikte planlama, projelendirme fırsatı yakalarız. Atakum'u hep beraber Türkiye'ye örnek bir kent haline getireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN