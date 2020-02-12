Başkan Cengiz İdlib gazisini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Cengiz İdlib gazisini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Cengiz İdlib gazisini ziyaret etti

6 saat önce

İdlib'te görev yaparken yapılan saldırıda yaralanan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'ı Başkan Yusuf Cengiz evinde ziyaret etti.

Başkan Cengiz İdlib gazisini ziyaret etti, System.String[]

İdlib'te görev yaparken yapılan saldırıda yaralanan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'ı Başkan Yusuf Cengiz evinde ziyaret etti.


Başkan Cengiz, İdlib'te çıkan çatışmada yaralanan İvrindili Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'ı Hatay'da tedavi gördüğü hastanede görüntülü aramış, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Tedavisi tamamlanan Korkmaz baba ocağına geldi. İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, eşi Havva Hanım ile birlikte Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ailesi ile hasbihal edip dertlerini dinledikten sonra, "İdlib'te çıkan çatışmada yaralanan hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Korkmaz'ı baba ocağında ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ülkemizin bekası için canları pahasına kahramanca mücadelelerine şahit olduk. Mehmetçiklerimiz bizim göz bebeğimiz. Rabb'im ülkemizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bu vatan, bu bayrak ve bu din uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Gökhan Korkmaz, Yusuf Cengiz, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
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