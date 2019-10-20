Son Dakika Haberleri: Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi
Son Dakika Güncel Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi

Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi

40 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından 2. etap toplu konut projesi kapsamında yeni konutlar inşa edileceği bildirildi.

Başkan Çiğdem'den Hüyük'e 2. etap TOKİ müjdesi, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde TOKİ Başkanlığı tarafından 2. etap toplu konut projesi kapsamında yeni konutlar inşa edileceği bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinde toplu konut ihtiyacının yeni projenin hayata geçirilmesinin ardından önemli ölçüde giderileceğini belirtti. Yaklaşık 7 aydır takibini yaptıkları 2. etap toplu konutların ihalesinin bu yıl sonuna kadar yapılacağı müjdesini aldıklarını ve bu güzel haberi Hüyük ilçesinde kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Çiğdem, "Hüyük 3. etap olarak adlandırdığımız Mutlu, Burunsuz, İmrenler ve Kıreli mahallelerimizin toplu konut projeleri de tamamlanmış olup, talep toplama çalışmaları iki ay içerisinde başlayacaktır. Bu arada, Selki Mahallesi'nin harita çalışmaları da devam etmektedir. İlçemizde toplu konut projelerinin hayata geçirilmesinde destek ve katkılarından ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ve bölge milletvekilimize teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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