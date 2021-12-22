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Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı Ve Meclis Üyelerine Büyüyen Yeşilyurt'u Anlattı - Son Dakika

Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı Ve Meclis Üyelerine Büyüyen Yeşilyurt'u Anlattı

22.12.2021 12:19
Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı Ve Meclis Üyelerine Büyüyen Yeşilyurt'u Anlattı

İki saate yakın süren toplantıda Yeşilyurt Belediyesinin tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımları ile ilçenin genel durumu ele alınırken, fikir alış verişinde bulunuldu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı ve Meclis Üyeleriyle istişare toplantısında bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Köklü tarihi, yükselen ekonomisi, güçlü turizm potansiyeli, gastronomisi ve verimli tarım arazileriyle zengin bir potansiyele sahip Yeşilyurt'umuzun ismine ve geçmişine yakışır hizmetleri sizlerin katkı ve destekleriyle teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuz bizi daha güzel ve aydınlık yarınlara taşıyacaktır." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav'ı Kiltepe Meslek Edindirme ve Yaşam Merkezinde ağırlayarak Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında görsel sunum destekli bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yeşilyurt'ta çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğini ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, " AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Yeşilyurt Belediyesi ile uyumlu ve koordineli çalışarak hemşehrilerimizin yaşam seviyelerinin artmasına yönelik güzel bir çalışma örneği sergiliyoruz. İlçemizin gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve sportif yönden daha fazla gelişmesi açısından güzel ve başarılı yatırımların altına imza atan Yeşilyurt Belediyemizi, Sayın Başkanımızı ve değerli mesai arkadaşlarını tebrik ediyoruz.İstişare toplantımızın yapıldığı Kiltepe Meslek Edindirme ve Yaşam Merkezinin geleceğe bırakılan değerli eserler arasında yer almasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyoruz, burası çok güzel olmuş, çok büyük emek sarf edilmiş, tebrik ediyoruz. Kentimizin bu tür kültürel mekanlara ihtiyacı var. Bununla birlikte geçen hafta içerisinde Yeşilyurt Belediye Başkanımızın talimatlarıyla ilçemizde kirada oturan üniversite öğrencilerine gıda desteği sağlanmasına yönelik başlatılan ve gerek sosyal medya gerekse de ulusal medyada ses getiren bu anlamlı ve güzel proje hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İnsan odaklı hizmetlerinden dolayı Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'u modern ve güzel bir geleceğe taşıyacak tüm yatırımların temelinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yer aldığını söyledi.

Yeşilyurt'un güçlü potansiyellerini yeni yatırımlarla hareketlendirip ön plana çıkarmak amacıyla çok yoğun bir çalışma döneminden geçtiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un bölgesinde örnek ilçe olmasını sağlayan tüm yatırımlara ve projelere katkı sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerine, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile mahalle temsilcilerine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 Vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını, ilçenin 82 mahallesine güzel ve kalıcı hizmetler ulaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bugün ki toplantımızın genel amacı istişare etmek, yatırımlarımızla ilgili bilgiler aktarmak, 2022 ve sonraki yıllar için belirlenen hedefler üzerine fikir alış verişi yapmaktır. Bizler bu tür toplantıları önemsiyor ve sık sık yapıyoruz. Hepimiz bu milletin hizmetkârlarıyız, temel hedefimiz milletimizin refah seviyesini artırmak, ilçemizi 2023 vizyonuna hazır hale getirmektir. Bu hedefe ulaşmak içinde 2,5 yıllık görev süremiz boyunca çok büyük yatırımlarda bulunup, hemşehrilerimizin dua ve teveccühlerine layık olduk. Ancak bizim hizmet felsefemizin temelinde 'Durmak Yok Yola Devam' anlayışı olduğu için de yarınlarımızın bugünlerimizden daha güzel ve ferah olabilmesi amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt'un 82 mahallesini 'topyekün gelişim, topyekün değişim, topyekün kalkınma' modeliyle baştan aşağıya yeniden dizayn ettiklerini ifade ederken, 2,5 yıl içerisinde yaklaşık maliyeti 305 milyon TL. tutarındaki 74 dev yatırımı ilçeye kazandırıp, belirlenen hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt'u çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yönettiklerini dile getiren Başkan Çınar, "Kentimizin ve bölgemizin ekonomik hayatına yön veren organize sanayi bölgeleriyle, güçlü tarihi ve kültürel geçmişiyle, doğal güzellikleriyle, verimli tarım arazileriyle, hoşgörülü ve misafirperver insanlarıyla farklı güzelliklere sahip Yeşilyurt'umuzun ismine, geçmişine ve tüm güzelliklerine yakışır hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştürüp, bugünden geleceğe çok değerli eserler emanet ediyoruz. 24 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmamız nedeniyle hizmet alanlarımızı her geçen gün genişletiyoruz. 2,5 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde her biri kentimize ve bölgemize değer katan 74 adet vizyonel yatırımla, insana ve hayata değer katan sosyal sorumluluk projelerimizle ilçemizi bölgesinde ve ülke çapında artık tanınır ve bilinir bir kimliğe ulaştırmanın onurunu yaşıyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek, çalışkan ve dinamik bir ekiple ilçemizin yaşam seviyesinin artmasına yönelik çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Pandemi sürecinin getirdiği bazı olumsuzluklara rağmen çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüp tüm yaşam alanlarımızın değişim ve dönüşümüne devam ettik. Çünkü bizler memleketimizi, kentimizi, ilçemizi ve vatandaşlarımızı kalben seviyoruz, herkesi gönülden kucaklıyoruz, işlerimizi samimiyetle yürütüyoruz. İlçemizin her noktasında Yeşilyurt Belediyesinin bir yatırımını, eserini ve hizmetini görebilirsiniz. Her alanda hizmet üreten, her alanda proje geliştirip uygulayan ve farkındalık oluşturan hizmetlere büyük destek veren bir anlayışla çalışarak, milletimize hizmet yolunda her günümüzü dolu dolu geçiriyoruz. Gençlik yatırımlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan başarılı plâketi alarak 2021 yılındaki tüm hizmetlerimizi bir nevi taçlandırmış olduk, bu ödül bizi yeni hizmetler üretme noktasında teşvik etmiş, moral ve motivasyonumuzu artırmıştır. Bölgemizin parlayan yıldızı olan Yeşilyurt'umuzu hem fiziksel yatırımlar hem de eğitim, sosyal, kültürel, çevre ve sportif yatırımlarımızla geliştirmeye ve büyütmeye 2022 yılında da aralıksız devam edeceğiz. Belediyemizin tüm birimleri ve hemşehrilerimizle birlikte büyük bir aileyiz. Çözüm odaklı, katılımcı ve şeffaf belediyeciliğin tüm gerekliliklerini yerine getirerek daha güzel, daha ferah ve daha mutlu bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etmek için çok çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz. Yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteğini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, İlçe Kaymakamlığımıza, AK Parti, MHP ve BBP İl ve İlçe Başkanlığımıza, Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütleri Başkanlarımıza ve Kurum Müdürlüklerimize öncelikle saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt'a hizmet ederken bizleri bir an olsun bile yalnız bırakmayan, fikirleri ve önerileriyle hizmetlerimizin halka ulaşmasında büyük bir güç veren AK Parti İlçe Başkanlığımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Meclis Üyelerimize ve mahalle temsilcilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte hareket ederek memleketimize, kentimize ve ilçemize güzel hizmetler sunuyoruz. İnşallah bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzla birlikte daha nice başarılı ve ödüllü yatırımların altına imza atacağız." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, istişare toplantısından sonra misafirleriyle birlikte Kiltepe Meslek Edindirme ve Yaşam Merkezini gezip, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı Ve Meclis Üyelerine Büyüyen Yeşilyurt'u Anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı Ve Meclis Üyelerine Büyüyen Yeşilyurt'u Anlattı - Son Dakika
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