Başkan Çitçi: "Yaşlılarımız başımızın tacı" - Son Dakika

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'nın canlı tanıkları ve çınarları olan yaşlılarımız bizim en kıymetli hazinelerimiz ve başımızın tacıdır" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaşlıları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Çayırova'nın yaşayan çınarlarından İsmail Papakçı ve Güllü Ceyran'ı ziyaret eden Başkan Çiftçi, "Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Çayırovamız'ın yaşayan tarihleri ve canlı hafızalarısınız. Sizlerin tecrübe ve deneyimlerine her zaman ihtiyacımız var. Saygı değer büyüklerimize rabbimden uzun ömürler diliyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi. - KOCAELİ