Başkan Çoban Mazbatasını Alarak Esnaf Ziyareti Yaptı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği seçimden 3. kez Ahlat Belediye Başkanı seçilen Abdulalim Mümtaz Çoban mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak girdiği seçimden 3. kez Ahlat Belediye Başkanı seçilen Abdulalim Mümtaz Çoban mazbatasını aldı.



Ahlat Belediye Başkanı seçilen Abdulalim Mümtaz Çoban ve belediye meclis üyeleri, Ahlat Adliyesi'ne giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Selin Gümüş'ten mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Çoban, "31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Yüce Allah'ın nasibi, halkımızın teveccühü ile yeniden Ahlat'ımıza hizmet etme onuruna eriştik. Seçimin bir kaybedeni olmamıştır. Bu seçimde huzur ve güven ortamı içerisinde sandıklara giderek tercihini yapan tüm ilçe halkımız, dolayısıyla Ahlat'ımız kazanmıştır. Bizi bu onurlu göreve layık görerek aday gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Seçim süreci boyunca bizlerle yol arkadaşlığı yaparak gece gündüz çalışan, AK Parti ve MHP ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve üyelerine, her iki partimizin teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizde demokratik bir seçim ortamının yaşanmasına katkı yapan tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri ve belediye başkan adaylarına, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi amacıyla mesailerini harcayan mülki idareye ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sandığa giderek tercihlerini kullanan, bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen tüm hemşehrilerimizi en kalbi duygularımla saygı ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.



Mazbatasını alan Başkan Çoban, ilk iş olarak esnafa teşekkür ziyareti yaptı. Çarşı esnafını tek tek dolaşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - BİTLİS

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