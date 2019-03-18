Başkan Çoban: "Yaşlılar Başımızın Tacıdır"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'na ilişkin bir mesaj yayınladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası'na ilişkin bir mesaj yayınladı.



Mesajında, büyüklerimize karşı sevgi ve saygıyı, sadece bugün değil her ortamda ve her fırsatta göstererek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek gerektiğine dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban, gerek tecrübeleriyle, gerek birikimleriyle ve gerekse de yaşamları boyunca gösterdikleri fedakarlıklarıyla huzurlu yaşamın en güzelini hak eden yaşlıların, hepimizin baş tacı olduğunu kaydetti.



Başkan Burhanettin Çoban mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Yaşlılarımız bir toplumun hafızasını ve bilgi birikimini yansıtmaları yönüyle cemiyet ve aile hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlılarımız kültür ve medeniyet değerlerimizi dünden bugüne taşıyan, yarınlara ulaşması için bir ömür boyu gayret gösteren kıymetli varlıklarımızdır. Birikimleriyle bizleri iyiye, doğruya yönelten yaşlılarımız, sınırsız sevgileri ve sabırlarıyla destekçilerimizdir. Baş tacımız olan yaşlılarımızın yaşam sevinçlerini kaybetmeden, sevdikleriyle bir arada sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri en büyük arzumuzdur. Yaşlılık, yaşam mücadelesinin giderek zorlaştığı bir dönemde, insanın daha çok desteğe ve hassasiyete ihtiyaç duyduğu bir süreçtir. Yaşlıların tecrübelerinden yararlanabilmek, onları toplumsal yaşamdan koparmadan, en iyi koşullarda yaşatabilmekle mümkündür. Yaşlıların karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne ulaşabilme olanaklarının yaşlılara sunulması toplumsal dayanışmanın, önemli göstergelerinden birisidir. Yaşlılara bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, hangi yaşta olursa olsun, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerin Yaşlılar Haftasını kutluyor, minnet ve şükran duygularımla, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." - AFYONKARAHİSAR

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