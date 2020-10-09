Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl hedefimiz 100 bin ağaç dikmek" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Bu yıl hedefimiz 100 bin ağaç dikmek"

09.10.2020 10:03
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında bu yıl içerisinde 100 farklı noktada toprakla buluşacak olan ağaçların dikileceği alanları ile yeni park yerlerini inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında bu yıl içerisinde 100 farklı noktada toprakla buluşacak olan ağaçların dikileceği alanları ile yeni park yerlerini inceledi. Kocasinan'ı daha güzel hale getirmek için yoğun gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, her yıl hedeflediğimiz gibi 2020 yılında 100 bin ağacı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Erkilet bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, ağaç dikim sezonuyla birlikte daha yeşil Kocasinan için çalışmalara hız verdiklerini vurguladı. Bu yıl hedeflerinin 100 bin ağaç dikmek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Herkesin farklı hazırlık yaptığı sonbahar da belediye olarak bizimde güzel bir telaşımız var. Sonbahar gelince ağaç dikme etkinliklerimiz olmazsa olmazımızdır. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi her yıl hedeflediğimiz 100 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Bu yıl ise 100 bin ağaç hedefimizi tamamlamak için önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı başlatacağız. Kocasinan içerisinde 100'e yakın tespit etmiş olduğumuz noktayı ağaçlandırma çalışması gerçekleştireceğiz. Yeni parklarımızı ağaçlandırırken eski parklarımızda yenilenmesi gereken ağaçlar olmak üzere her bir bölgede ağaçlandırma çalışmaları olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birer birer ihtiyaç olan noktalarda çalışmaları gerçekleştirecek. Amacımız Kocasinan'ı daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir."

Yeni yapılacak parkların Kayseri'ye ayrı bir güzellik katacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın keyifli vakit geçirdikleri parkların yenilerini Kocasinan'ımızda inşa edeceğiz. Yetişkinlerimizin sağlık ve huzur içerisinde oturacakları yeni parkları ilçemize kazandırmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bu noktada buradan başlayarak, birçok noktada Kocasinan Belediyesi'nin ağaçlandırma çalışmaları gerçekleşecek. Bilindiği üzere; yıllardır çocuklarımızla ve değişik sosyal gruplarla birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyorduk ama içinden bulunduğumuz süreç nedeniyle çocuklarımız ve gençlerimizle bu tür faaliyetlerde bulunamıyoruz. Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarından vatandaşlarımızın bu çalışmalarımıza destek vereceğinden eminim. Yapılan çalışmaların bereketli olmasını diliyor, Kocasinan ve Kayseri'mize yakışır yeni parklarımız şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmaları artırarak devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Bu yıl hedefimiz 100 bin ağaç dikmek
Başkan Çolakbayrakdar, Bu yıl hedefimiz 100 bin ağaç dikmek
Başkan Çolakbayrakdar, Bu yıl hedefimiz 100 bin ağaç dikmek

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Erkilet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Bu yıl hedefimiz 100 bin ağaç dikmek' - Son Dakika

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