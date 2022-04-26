Başkan Çolakbayrakdar ve ERÜ Rektörü Çalış öğrencilerle fidan dikti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanı'na fidan dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, ERÜ işbirliğiyle 3 bin fidanın toprakla buluşturulacağı etkinlikte konuşan Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı daha yeşil bir şehir inşa edebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Öncelikle daha yeşil bir Kocasinan'a destek veren Erciyes Üniversitesine teşekkür ediyorum. En önemli işlerimizden biri de yeşil bir şehir inşa edebilmektir. Bu gayretle ilçemizin her bir köşesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıyor ve yeni park yapımı ile yaşam alanları oluşturuyoruz. Özellikle Kocasinan'ın her bir bölgesinde küçük ormanlar oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca sosyal gruplarla ağaç dikiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma çalışmalarının önemini vurgulayan Rektör Çalış da şunları kaydetti:

"Çevre felaketleri tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bizler geleceğimize bir nefes, bir ümit verebiliyorsak geleceğimiz için önemli olan ağaçlandırmaya da çok önem vermemiz gerekiyor. Her diktiğimiz fidan geleceğimiz için bir yaşam kaynağıdır. Biz doğayı koruyalım ki doğamız da bize sahip çıksın. Doğa, Allah'ın bize bir emanetidir. Bu güzel etkinlikte bize bu alanı vererek, bu güzel etkinliği birlikte yapmamıza vesile olan Ahmet Çolakbayrakdar'a ve destek olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ile tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından fidan dikilerek can suyu verildi.