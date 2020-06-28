Başkan Demir ilçe ilçe hizmetleri yerinde inceliyor - Son Dakika

Başkan Demir ilçe ilçe hizmetleri yerinde inceliyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelere yönelik başlattığı inceleme gezilerine devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçelere yönelik başlattığı inceleme gezilerine devam ediyor.

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Her hafta sonu ilçelere ziyaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu hafta da incelemelerini Atakum, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık ve Terme'de sürdürdü. Dün Atakum ilçesi Alaçam Caddesi'nde yapımı devam eden 3 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Demir, daha sonra Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile birlikte Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret edip, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Salıpazarı ilçesine geçerek Belediye Başkanı Halil Akgül ile birlikte önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan S Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu inceleyen Demir, bir ay önce Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Aslan'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.


Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile birlikte Kocalar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 5 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışmasını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün de Ayvacık ve Terme ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Ayvacık ilçesinde Belediye Başkanı Halil Kalaycı ile birlikte vatandaşların yıllardır sıkıntısını çektiği yol sorunlarını çözmek için yapılan çalışmaları inceleyerek, ilçelerdeki beklenti ve talepleri dinledi. Altyapı çalışmalarından yapımı devam eden projelere kadar her konuyu yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ayvacık ilçesinde yapımı devam eden Ardıç, Güzelyurt, Gültepe mahallelerimizde 7 bin 100 metrelik sathi kaplama çalışmamızın 5 bin 500 metrelik kısmı, Döngel, Kazancılı, Karşı Döngel Mahallesi için 9 bin metre olarak programımızda bulunan sathi kaplama çalışması öncesi yol genişletme çalışmalarının yüzde 70'lik kısmını tamamladık. Yaptığımız çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Başkan Mustafa Demir'e ilçe ziyaretlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş da eşlik etti. - SAMSUN

Mustafa Demir, Salıpazarı, Ayvacık, Samsun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir ilçe ilçe hizmetleri yerinde inceliyor - Son Dakika

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