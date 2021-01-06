Başkan Demirtaş: "Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz" - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu salgını halkımızla birlikte yeneceğiz" diyerek 'tedbir' çağrısında bulundu.

İlkadım Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptığı pazar yerlerinde, insan yoğunluğunu olduğu cadde, sokak ve meydanlarda "sesli anons" sistemi ile uyarı ve denetimlerini yoğunlaştırdı.

Sesli uyarı sistemiyle maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda yarım saatte bir anons yapılarak hatırlatmalarda bulunduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için pazar yeri girişlerine afişler astık. Çevre zabıta ekiplerimiz insan yoğunluğunun olduğu alanlarda megafonlarla, mobil zabıta araçlarımız ise ilçemizdeki tüm mahalleleri dolaşarak anonslarına devam ediyor. Daha önce olduğu gibi tüm pazar yerlerinin girişlerinde dezenfektanlar var. Emniyet müdürlüğü ile ortaklaşa maske denetimlerimiz var. Gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerimizde denetimler ayrı bir ekibimiz tarafından devam ediyor. Bu salgını halkımızla beraber yeneceğiz. Lütfen tedbirlere uyalım. Bir sıkıntı görünmüyor, inşallah hayırlısı olur" dedi. - SAMSUN