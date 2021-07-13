Başkan denize dalıp ağ ve atık topladı - Son Dakika

Başkan denize dalıp ağ ve atık topladı

Karataş Belediyesi, deniz atıkları ve hayalet ağ temizliği gerçekleştirdi

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz:

"Bölgemizde yalnızca 65 Akdeniz foku kaldı"

ADANA - Adana'da Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denize dalıp misina ağı ve atıkları topladı. Atıklar nedeniyle koruma altındaki canlıların zarar gördüğünü belirten Başkan Topuz, "Bölgemizde sadece 65 adet Akdeniz foku kaldı. Bu atıklar foklar ve caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarına zarar veriyor" dedi.

Karataş Belediyesi tarafından hazırlanan "Denizlerdeki Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması ve Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi "kapsamında Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve belediye dalış ekibi, temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Proje kapsamında balıkçılık faaliyetlerinden kaynaklı denizlerde terk edilmiş misina, ağ, ip, halat ve benzeri materyallerin temizliği yapıldı. Kirlenmelerin yoğun olarak balıkçılık faaliyetleri kaynaklı atıklar ile insan kaynaklı plastik atıklar olduğu görüldü.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denize dalıp misina ağı ve atıkları toplamasıysa su altı kamerası tarafından görüntülendi.

"65 Akdeniz foku kaldı"

Başkan Topuz, bölgede yalnızca 65 Akdeniz fokunun kaldığını belirterek, "12 metreye daldık ve orada toparlayabildiğimiz hayalet ağları topladık. İnsan eliyle yapılan çöplerle karşılaştık. İnsanları biraz daha çevremizle ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz. Hayalet ağlar ve misina denizde başıboş bir şekilde 600 yıl avlanmaya devam ediyor. Bölgemizde sadece 65 adet Akdeniz foku kaldı. Bu atıklar foklar ve caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarına zarar veriyor. Bunları toparlamaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde dalışlarımız olmaya devam edecek" diye konuştu.

"Hayalet ağlar yıllarca avcılığı devam ettiriyor"

Projenin denize kıyısı olan bütün ilçelerde yapılması gerektiğini belirten Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Proje kapsamında liman içerisinde atık toplama merkezi de yaparak bir istasyon oluşturuyoruz. Balıkçılarımızın da destek verdiği proje kapsamında kullanılmayan balıkçı ağları geri dönüştürülerek denizlerimizin kirlenmesi engelleniyor. Bölgesel kirlenmenin etkenlerinden olan balıkçılık faaliyetleri sırasında denizlerde terk edilmiş hayalet ağlar bulunduğu alandan alınmadığı sürece yıllarca avcılığı devam ettirerek canlı popülasyonunu etkilemekte. Bölgemizde koruma altında bulunan birçok deniz canlısının da yaşamını tehlikeye sokan bu atıklar gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar ile artık tehdit unsuru olmayacaklar. Projenin tüm kıyı ilçelerine örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.