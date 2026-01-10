Başkan Dinçer\'den Gazetecilere Kutlama

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Dinçer, bir restoranda düzenlenen programda, demokrasinin güçlenmesi ve sağlam temellere oturmasının, bilgi akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Belediye, devlet ve vatandaş arasındaki iletişimin merkezinde basının yer aldığını vurgulayan Dinçer, "Göreve ilk geldiğimizden bu yana birçok projeyi hayata geçirdik. Proje aşamasında da birçok çalışmamız yer alıyor. Devam edilen projeleri de hızlıca bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları yapacaklarımıza referans oluyor." diye konuştu.

Dinçer, bitirdikleri projenin anahtar teslimini yakın zamanda yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir diğer konuda su. Artık ülkemizde su sorunları yaşıyoruz. Bizim de maalesef suyumuz az. Bununla ilgili hem devletimizin hem bizim çalışmalarımız var. Aksaray'da 30 yılı aşkın süredir sorun teşkil eden imar sorununu çözdük. Konya ve Adana çevre yollarını yakın zamanda açacağız. Kentimizde 200 bine yakın kayıtlı araç var. İnsanlarımız trafik ışıklarında birazcık beklemeye alışacak. Birçok bulvar, altgeçit ve cadde projemiz bulunuyor. Bunları tamamladığımızda trafik biraz daha rahatlayacak. Yeni belediye binamız tamamlandı. İçerisinde ufak tefek işler kaldı. Önüne millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede açarak, milletimizin hizmetine sunacağız. Bu düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum."

Programda 2019'dan 2026'ya kadar tamamlanmış ve yapım aşamasındaki projelerin tanıtımının yapıldığı video izlendi.

Gazetecilerin sorularının cevaplanmasının ardından program sona erdi.