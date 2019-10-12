Son Dakika Haberleri: Başkan Dinçer, 'Kitap Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Dinçer, 'Kitap Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Dinçer, 'Kitap Günleri'nde öğrencilerle buluştu

35 dakika önce

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 'Kitap Günleri' etkinliğini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Başkan Dinçer, 'Kitap Günleri'nde öğrencilerle buluştu, System.String[]

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 'Kitap Günleri' etkinliğini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.


Başkan Dinçer, 19 yazar ve 70'e yakın yayınevinden binlerce kitabın yer aldığı 'Kitap Günleri'nin çok büyük ilgi gördüğünü ve her gün yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek "Amacımız herkesin kitap okumasını sağlamak. İnşallah Kitap Günleri bu konuda çok faydalı olacaktır. Birbirinden değerli yazarlarımız halkımızla ve kitapseverlerle çok güzel söyleşilere imza atmakta. Her gün yüzlerce öğrencimiz kitaplarla buluşmaktadır. Bizlerde yeni güne stantları ziyaret etmekle başladık. Öğrencilerimizle hasbıhal ettik. İnşallah hafta sonu da binlerce kitapsever hemşerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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