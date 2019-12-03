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Başkan Dutlulu engelli bireyleri unutmadı

6 saat önce

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, ilçedeki engelli öğrenci ve sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

Başkan Dutlulu engelli bireyleri unutmadı, System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, ilçedeki engelli öğrenci ve sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Akhisar Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Akhisar Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerini ve Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulunda yapılan Engelliler Dart Turnuvasını ziyaret etti. Ziyarette engelli öğrenciler ve sporcularla bir araya gelen Başkan Dutlulu, yakın ilgi göstererek istek ve şikayetlerini dinledi. Toplumsal farkındalığın artması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde bütün günümüzü engelli bireylerimiz ile birlikte geçirdik. Onlarla birlikte oyunlar oynadık, boyama yaptık, beslenme saatinde de yemeklerimizi birlikte yedik. Bu özel günde engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışma ile aşılacağını bilmenizi istiyorum. Akhisar Belediyesi olarak engelli bireylerimizin eğitimden sanata, spordan sosyal yaşama kadar birçok alanda var olabilmeleri için mücadele ediyoruz; etmeye de devam edeceğiz. Saygı ve sevgi olduğu sürece bütün engelleri ortadan kaldırabiliriz" dedi.


Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Dart Turnuvası'na katılan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Oldukça keyifli vakitler geçirdiğimiz bu etkinliğimizde engelleri sporla aşan tüm arkadaşlarımızı kutlarım" dedi.


Öte yandan Başkan Besim Dutlulu'ya Başkan Yardımcıları Ekrem Kayserili ve Ahmet Tınazlı, Akhisar Belediye Meclisi Engelliler Komisyonu üyesi Ruhan Tatlıdil, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Seyyare Yapıcı da eşlik etti. - MANİSA

Besim Dutlulu, Akhisar, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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