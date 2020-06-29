Başkan Dutlulu Vali Karadeniz'e Akhisar'ı anlattı - Son Dakika

Başkan Dutlulu Vali Karadeniz'e Akhisar'ı anlattı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Akhisar hakkında bilgi verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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