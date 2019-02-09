Başkan Epcim'den Eski Milletvekili Özbek'e Ziyaret
1 saat önce
Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret etti.
Hakkari
Belediye Başkanı Cüneyt Epcim
, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek
ve ailesini ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür
ve beraberindeki heyetle AK Parti 23.Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret eden Başkan Epcim, bir süre sohbet etti. Daha sonra Biçer Mahallesinde faaliyet gösteren Özel Beyaz Gelincik
Rehabilitasyon Merkezini gezen Başkan Epcim, ardından Bulak Mahallesi ile Pehlivan Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Epcim, Sağlık-Sen yöneticileri ile bir araya geldi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:50 Kaynak: İHA
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