Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'den Eski Milletvekili Özbek'e Ziyaret

Başkan Epcim'den Eski Milletvekili Özbek'e Ziyaret

1 saat önce

Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret etti.

Başkan Epcim'den Eski Milletvekili Özbek'e Ziyaret, System.String[]
Hakkari Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, AK Parti 23. Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyetle AK Parti 23.Dönem Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ve ailesini ziyaret eden Başkan Epcim, bir süre sohbet etti. Daha sonra Biçer Mahallesinde faaliyet gösteren Özel Beyaz Gelincik Rehabilitasyon Merkezini gezen Başkan Epcim, ardından Bulak Mahallesi ile Pehlivan Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Başkan Epcim, Sağlık-Sen yöneticileri ile bir araya geldi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Cüneyt Epcim, Hakkari, Abdulmuttalip Özbek, Milletvekili, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili, Canlı Yayında Tartıştığı Siyasetçiye Masadaki Suyu Fırlattı Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:10:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Epcim'den Eski Milletvekili Özbek'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]