Başkan Ergin: "Ayvalık Belediyesi güvenilir kurum" - Son Dakika

Başkan Ergin: "Ayvalık Belediyesi güvenilir kurum"

22.03.2021 10:31
Başkan Ergin:

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeyi çalışanlarına düzenli maaş ödeyen, bir plan dahilinde borçlarını kapatan, güvenilir bir kurum haline getirdiklerini söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeyi çalışanlarına düzenli maaş ödeyen, bir plan dahilinde borçlarını kapatan, güvenilir bir kurum haline getirdiklerini söyledi. Aralarında yıllardır bekleyen emeklilerin kıdem tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını hatırlatan Başkan Ergin, "Gelirlerimizi artırdık ama esas önemli olan giderlerimizi azalttık. Düzenlediğimiz ödeme planları ve gelir gider dengesindeki iyileştirmelerle artık daha huzurlu bir şekilde önümüzü görüyoruz. Belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 250 liraya çıkardık, maaş kaygısı yaşamayan çalışanlarımızda gözle görülür şekilde verim artışı sağlandı" dedi.

Seçim öncesi ve sonrasında çözülmesi gereken en büyük sorunun mali disiplin olduğunu dile getiren Başkan Ergin verdiği her sözünün arkasında durduğunu söyledi. Belediyede iki yıl içerisinde çalışanların maaşlarını bir gün dahi aksatmadan ödediklerini, eski maaş borçlarından kalan çok az miktarın ise yakın zamanda ödenmek üzere planlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaşlı bakımevini hayata geçirmek üzere projelendirdik, temel atma aşamasına gelindi. Tarihi binada yer alan eski vergi dairesi binasının restorasyon çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak. Belediyemizin Ayvalık'a yakışır yaşanmışlığı olan bir binaya taşınacak olması bizim yine özel bir projemizdi. Ayvalık'ta yaşayan çok sayıda vatandaşın anılarının bulunduğu Vural Sineması'nı tekrar kent belleğine sahne sanatları gösterimi yapılacak bir yer olarak kazandırdık. Çok yakında Cennet Tepesi'nde kafeteryanın temelini atacağız. Amfi tiyatro ve parkın iyileştirilmesi çalışmalarını tamamladık, pandemisiz günlerde çeşitli etkinlikler düzenledik" şeklinde konuştu.

Ayvalık ilçesinin coğrafyası nedeniyle dağınık, etnik kökenleri ve farklı yerleşkesi bulunması nedeniyle geniş bir alana yayıldığını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her bölge ve mahalledeki halkla temas kurabilmek, sorunları, sıkıntıları daha yerinde algılamak ve hep beraber projeler üretmek üzere hedeflediğimiz yedi mahalle evinin üçünü yaşama geçirdik. Dördüncüsü olan Hamdibey Mahalle evinin Açılışını ise pandemi koşullarının yaşanmadığı bir dönemde gerçekleştireceğiz. 'Kapınızdayız Yanınızdayız' projesi ile 2 bin 300 haneye ulaştık. Belediye olarak Ayvalıklı üreticileri bir araya getirmek için üretici kooperatifinin kuruluş çalışmalarını tamamlayıp satış mağazasını hizmete açtık. Çiftçinin alın terini tarlada bırakmadık" dedi.

Çevreci Belediye sözünden taviz vermediklerine değinen Başkan Ergin şöyle devam etti: "Bir madencilik firmasının alanını genişletmesini engellemek için tüm sivil toplum örgütleriyle sahadaydık. Yine baraj yapımının ekosistemi etkileyecek olması, birçok zeytin ağacının kesilecek olması dolayısıyla tüm sivil toplum örgütleriyle milletvekillerimizle 'Hayır!' demek için baraj alanındaydık. Tabiat Parkı'nın günlük işletmelere kiraya verilecek olmasına karşı çıkmak için tüm halkımızla ve sivil toplum örgütleriyle beraberdik, sesimizi böyle duyurduk. İhaleyi önce ertelettik, sonra iptal ettirdik. Kentte çevre kirliliği oluşturan pirina fabrikasını mahkemeye verdik. Bu alanlarda halkımızın sağduyusuna güvenerek, onlarla birlikte hareket etmeye, çevreyi, doğayı korumaya devam edeceğiz." - BALIKESİR

Başkan Ergin: Ayvalık Belediyesi güvenilir kurum

Mesut Ergin, Balıkesir, Baraj, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ergin: 'Ayvalık Belediyesi güvenilir kurum' - Son Dakika


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