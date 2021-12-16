Başkan Ergün, Kırkağaç'taki çalışmaları anlattı - Son Dakika

53 ve 56 sokaklarda gerçekleştirilen prestij cadde düzenleme ile halı saha çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Ergün, itfaiye ve şantiye binası ile Kocaiskan Mahallesi çok amaçlı etkinlik salonu inşaatlarında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesinin Kırkağaç'taki çalışmalarını şöyle özetledi: "Kırkağaç ilçe merkezindeki 53 ve 56 sokaklarda başlattığımız prestij cadde düzenlemelerini hayırlısıyla tamamladık. Üstyapısıyla, aydınlatmalarıyla ve peyzajıyla gece ayrı, gündüz ayrı güzellikte iki adet prestij caddesi ile ilçemizin güzelliğine güzellik kattık. Değerli Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. İlçemizde Kırkağaç Belediyesi işbirliğiyle güzel bir halı saha projesini de tamamladık. İtfaiye ve şantiye binası ile Kocaiskan Mahallesi çok amaçlı salon inşaatlarında da çalışmalarımız devam ediyor."