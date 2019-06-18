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Başkan Erkoç'un acı kaybı

56 dakika önce

MASFED, BOD ve OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç'un annesi Şikar Erkoç, 17 Haziran Pazartesi günü böbrek yetmezliği teşhisiyle yattığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Başkan Erkoç'un acı kaybı, System.String[]
MASFED, BOD ve OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç'un annesi Şikar Erkoç, 17 Haziran Pazartesi günü böbrek yetmezliği teşhisiyle yattığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. 77 yaşında hayatını kaybeden Şikar Erkoç, yine aynı gün memleketi olan Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve OTONOMİ'nin Başkanı Erkoç'un annesinin cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, çok sayıda milletvekili, iş dünyasının önemli isimleri, MASFED İl Başkanları ve üyeleri, OTONOMİ esnafı Erkoç'u bu zor gününde yalnız bırakmadı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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