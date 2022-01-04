Ortahisar Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesi'nde yüzde 120 artış sağladı - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Trabzon Şubesi arasında belediyede çalışan memur ve sözleşmeli memurları kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ercan Olgun ve BEM-BİR-SEN Trabzon Şubesi Başkanı Muammer Şahin'in imzaladığı sözleşmeyle birlikte belediyede çalışan 140 memur ile 43 sözleşmeli memurun geçen yıla göre sosyal denge sözleşmesinde yüzde 120 artış yapılarak, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, Ortahisar Belediyesinde çalışan hiçbir personeli enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.

Genç, çalışanın alın terinin hakkını vermek için azami gayret gösterdiklerini işaret ederek, "Bu seneki sosyal denge tazminat sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinden imzaladık. Bu da günümüz ekonomik şartlarında çok büyük bir oran. Emekçinin alın terinin korunması için her zaman olduğu gibi azami gayret gösteriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Her bir personelin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamını idame ettirebilmeleri için hassasiyet gösterdiklerini belirten Genç, "Bundan dolayı bütün imkanlarımızı zorlayarak sözleşmemizi en üst limitten imzaladık. Sözleşmemizin bütün memurlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BEM-BİR-SEN Trabzon Şubesi Başkanı Şahin ise Genç'in her zaman çalışandan yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BEM-BİR-SEN kurulduğu günden beri memurlarımızın hak ve hukukunu korumak için azami gayret gösteriyor. Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç de her zaman çalışanın emeği koruyan, alın terinin karşılığını veren bir anlayışla hareket ediyor. "